DB Schenker holt Pharmabehälter von SkyCell ins Portfolio

DB Schenker schließt ein Master Lease Agreement (MLA) mit SkyCell über die Nutzung hybrider Pharmabehälter.Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird das Leistungsportfolio des Logistikers um eine weitere zuverlässige Verpackungslösung für den weltweiten Transport von lebensrettenden pharmazeutischen Produkten, beispielsweise Impfstoffe gegen Covid-19, ausgebaut.Das in der Schweiz ansässige Unternehmen SkyCell bietet hybride temperaturgeführte Containerlösungen an, die einen effizienten Versand von wichtigen Impfstoffen und anderen pharmazeutischen Produkten in Gebiete ermöglichen, in denen es die notwendige Kühlinfrastruktur nicht gibt.Damit bleibt die Temperatur von Transporten zwischen +2°und +8°C sowie von +15°C bis +25°C acht Tage ohne Strombedarf erhalten.Bei Behältern mit Temperaturen von -80° bis -60° C und -30° bis -15° C sind es fünf Tage.

