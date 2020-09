DB Schenker: „Global Flight Operations Program” für Europas Exporteure

DB Schenker hat sein neues „Global Flight Operations Program“ gestartet. Mit exklusiven Vollcharter-Flügen entstehen stabile Verbindungen zwischen Frankfurt und führenden Wirtschaftsräumen der Welt wie China, USA, Naher Osten und Indien.

Während die Luftfrachtkapazitäten aufgrund fehlender Passagierflüge stark beeinträchtigt bleiben, schafft dieses neue Angebot zuverlässige Frachtoptionen für die Kunden des Logistikers, die aus Deutschland und ganz Europa exportieren. Das „Global Flight Operations Program“ knüpft an frühere Vollcharter-Angebote von DB Schenker an, wie zum Beispiel den Covid-19-China Shuttle.



Roland Dressler, Executive Vice President Luftfracht für DB Schenker Deutschland & Schweiz: „Da die Covid-19-Pandemie weltweit noch nicht unter Kontrolle ist, erwarten wir, dass sich die Passagierflüge und die Laderaumkapazitäten innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht normalisieren werden. Ich bin daher sehr stolz, dass unser Flugplan mit exklusiven Vollcharter-Flügen den Importeuren und Exporteuren in Deutschland und Europa eine zuverlässige Luftfrachtlösung bietet.“



Das „Global Flight Operations Program“ verbindet Frankfurt und China viermal pro Woche, wobei Peking, Shanghai (zweimal die Woche) und Zhengzhou bedient werden. Mit zwei wöchentlichen Flügen nach Chicago und einem Flug nach Atlanta werden zudem Kunden auf transatlantischen Routen bedient.

Darüber hinaus bestehen Verbindungen nach Kanada über den Chicago Air Hub von DB Schenker und nach Lateinamerika über den Miami Air Hub. Dubai und Indien sind mit einer wöchentlichen Verbindung an die bestehenden transatlantischen Charterkapazitäten zwischen Frankfurt und den USA angebunden.



Frankfurt als Hauptsitz von Jet Cargo bildet die Basis für die Steuerung des globalen Luftfrachtflugbetriebs von DB Schenker. Mit dem Standort im Herzen Europas profitieren Kunden beim Im- und Export ihrer Fracht auch von der Anbindung an das europäische Landverkehrsnetz Nummer, das zu 100 Prozent von DB Schenker kontrolliert wird.



Bereits seit Beginn dieses Jahres hat DB Schenker Air Freight zahlreiche Vollcharter-Flüge realisiert, um Kapazitätsengpässe und Nachfragespitzen während des weltweiten Ausbruchs der Covid-19-Pandemie zu überwinden. Insgesamt stellte der Logistiker 1.190 Flüge zur Verfügung, um seinen Kunden in dem herausfordernden Marktumfeld Kapazitäten zu sichern. Darunter waren 72 Flüge des China-Shuttles von DB Schenker, die von unserem Partner Icelandair mit umgebauten Boeing 767-Passagierflugzeugen durchgeführt wurden.

