Trassenpreise: DB InfraGO strebt nach Kompensation

10.09.2025

Im kommenden Jahr werden planmäßig die Generalsanierungen der Korridore Nürnberg–Regensburg und Obertraubling–Passau durchgeführt.

Trassenpreise: DB InfraGO strebt nach Kompensation Bild: Deutsche Bahn AG-Oliver Lang
Bei der Generalsanierung hochbelasteter Streckenabschnitte im Schienennetz bleibt die Deutsche Bahn (DB) auf Kurs.Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) hat dem von der DB InfraGO AG mit Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verbänden und Bundesländern überarbeiteten Zeitplan zugestimmt.Gleichzeitig strebt die DB InfraGO AG ab 2026 bei den Trassenpreisen Erleichterungen für die Eisenbahnverkehrsunternehmen an, deren Züge wegen der Korridorsanierungen auf Umleitungsstrecken längere Wege zurücklegen müssen.Für diese Verkehre sollen keine höheren Kosten entstehen als auf dem regulären Weg.Für jede Umleitungsstrecke ist ein vorab definierter, prozentualer Entgeltnachlass vorgesehen, der in den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG veröffentlicht wird.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

ÖBB-Güterzentrum Wien Süd startet nun mit dem Vollausbau

Infrastruktur-Ressortvorständin Judith Engel: „Das ist ein starkes Signal an Wirtschaft und Bevölkerung.“

09.09.2025

VCÖ-Auszeichnung für die Truck to Train Service GmbH

Unter der Marke Green Line Regio bietet das Regionalterminal Stams einen einfachen und wirtschaftlich rentablen Weg auf die Schiene.

08.09.2025

Meilenstein für ELP und den Schienengüterverkehr

Am 3. September wurde mit der Übergabe der EuroDual 272-4 an HVLE die 100. Lokomotive in Betrieb genommen.

05.09.2025
Anzeige
Anzeige