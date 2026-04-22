DB Cargo UK: Bahnlogistik für Jaguar Land Rover

22.04.2026

Kooperationsvereinbarung mit siebenjähriger Laufzeit stärkt den Schienengüterverkehr zwischen Halewood und dem Hafen Southampton.

DB Cargo UK: Bahnlogistik für Jaguar Land Rover Bild: DB Cargo UK
DB Cargo UK hat einen neuen siebenjährigen Vertrag mit dem Automobillogistiker CAT UK geschlossen.Darin vereinbaren die beiden Unternehmen den Transport der Neuwagen von Jaguar Land Rover (JLR) vom Produktionsstandort Halewood in Merseyside zum Hafen Southampton.Aktuell betreiben Teams von DB Cargo UK aus Cheshire, den West Midlands und Hampshire rund drei Verbindungen pro Woche zwischen den beiden Standorten.Mit Blick auf die geplanten Investitionen von Jaguar Land Rover in Halewood, welche die Produktion der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen ermöglichen sollen, wird künftig ein steigendes Transportvolumen erwartet.Die Zusammenarbeit zwischen DB Cargo UK und CAT UK besteht seit mehr als zwei Jahrzehnten.

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