DB Cargo startet umfassende Neuausrichtung 

Das Sanierungskonzept wurde offiziell bestätigt. Der genehmigte Transformationsplan ebnet den Weg zu einem wirtschaftlich stabilen und europäisch ausgerichteten Schienengüterverkehr.

Die deutsche Bahngesellschaft DB Cargo steht vor einem der größten Neustarts ihrer Unternehmensgeschichte.Ein externes Gutachten hat jenes Sanierungskonzept bestätigt, das im März von der EU-Kommission sowie vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG genehmigt wurde.Damit ist die Grundlage für eine umfassende Neuausrichtung geschaffen.Im Vordergrund dabei stehen wirtschaftliche Stabilität und eine stärkere Position im europäischen Markt.Das Zentrum der Transformation bilden vier strategische Schwerpunkte: ein konsequenter Fokus auf den europäischen Schienengüterverkehr, die Modernisierung des Einzelwagenverkehrs durch neue Produktionsstrukturen, ein umfangreiches Kosten- und Produktivitätsprogramm sowie ein Kulturwandel hin zu mehr unternehmerischer Verantwortung.