DB Cargo soll schon 2026 schwarze Zahlen schreiben

Neue Bahn-Strategie des Verkehrsministeriums sieht für den Schienengüterverkehr weitere und intensive Sanierungsmaßnahmen vor.

Die Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn soll bereits ab dem kommenden Jahr dauerhaft profitabel sein.Das kündigt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder im Rahmen der von ihm ausgerufenen „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ an.„Die Sanierungsmaßnahmen der DB Cargo AG sind fortzusetzen und gegebenenfalls zu intensivieren“, heißt es in der Strategie des Ministers zur Bahn-Reform.Spätestens Ende 2028 will die Deutsche Bahn dann auch mit den Sparten Fern- und Regionalverkehr permanent schwarze Zahlen schreiben.Mit Blick auf den gesamten Konzern heißt es, alle Beteiligungen, die nicht zum Kerngeschäft gehörten, sollten gebündelt und dann verkauft werden.