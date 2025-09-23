DB Cargo soll schon 2026 schwarze Zahlen schreiben

23.09.2025

Neue Bahn-Strategie des Verkehrsministeriums sieht für den Schienengüterverkehr weitere und intensive Sanierungsmaßnahmen vor.

DB Cargo soll schon 2026 schwarze Zahlen schreiben Bild: Bundesregierung-Steffen Kugler / Patrick Schnieder
Die Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn soll bereits ab dem kommenden Jahr dauerhaft profitabel sein.Das kündigt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder im Rahmen der von ihm ausgerufenen „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ an.„Die Sanierungsmaßnahmen der DB Cargo AG sind fortzusetzen und gegebenenfalls zu intensivieren“, heißt es in der Strategie des Ministers zur Bahn-Reform.Spätestens Ende 2028 will die Deutsche Bahn dann auch mit den Sparten Fern- und Regionalverkehr permanent schwarze Zahlen schreiben.Mit Blick auf den gesamten Konzern heißt es, alle Beteiligungen, die nicht zum Kerngeschäft gehörten, sollten gebündelt und dann verkauft werden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Radsatzprüfungen: Schweizer Sonderweg erzürnt Wagenhalter

VPI, UIP und VAP warnen vor finanziellen Belastungen und massiven Beeinträchtigungen im europäischen Schienengüterverkehr.

16.09.2025

Steirisches Know-how für Leichtbau-Güterwagen

Innoway-Werk in Triest will von den künftigen Möglichkeiten der Koralmbahn und des Semmering-Basistunnels profitieren.

15.09.2025

Erster Güterzug rollt von Polen über die Neue Seidenstraße

Zusammenarbeit zwischen PKP Cargo Connect und chinesischer ZIH-Gruppe besteht schon seit 10 Jahren.

11.09.2025
Anzeige
Anzeige