DB Cargo Polska transportiert 120 Meter lange Schienen

07.08.2025

Die Lieferung nach Sachsen ohne reguläre Gleisanbindung erfolgte auf einer ungewöhnlichen Route.

DB Cargo Polska transportiert 120 Meter lange Schienen Bild: DB-Cargo-Polska
DB Cargo Polska hat im Juli 2025 einen anspruchsvollen Transport für MORIS steel and rail erfolgreich umgesetzt.Der Auftrag lautete, 120 Meter lange Schienen von Chorzów in Polen bis nach Zittau in Sachsen zu liefern.Die Herausforderung: Der modernisierte Abschnitt der polnischen Linie 346 war zum Zeitpunkt des Transports mit keiner anderen Bahnstrecke in Polen verbunden.Was wie ein logistisch unlösbarer Fall wirkt, wurde durch exakte Planung und enge internationale Zusammenarbeit Realität.Die Strecke führte über deutsches Hoheitsgebiet – und zurück – das machte den außergewöhnlichen Transport möglich.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

TransFER Linz–Antwerp der RCG fährt seit zehn Jahren

Ergänzt wird das Angebot durch den TransFER Duisburg–Antwerp sowie den TransFER Linz–Scandinavia–Wels.

06.08.2025

Egger Gruppe will verstärkt auf die Schiene

„Wir sind ein Carbon Storage Unternehmen“: Die Produkte des Tiroler Leitbetriebes sparen jährlich 12. Mio. Tonnen CO2 ein.

01.08.2025

DB Cargo steckt weiter tief in den roten Zahlen

Die Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn hat ihr Ergebnis zwar verbessert. Offen Baustellen gibt es aber zuhauf.

01.08.2025
Anzeige