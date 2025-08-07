DB Cargo Polska transportiert 120 Meter lange Schienen

Die Lieferung nach Sachsen ohne reguläre Gleisanbindung erfolgte auf einer ungewöhnlichen Route.

DB Cargo Polska hat im Juli 2025 einen anspruchsvollen Transport für MORIS steel and rail erfolgreich umgesetzt.Der Auftrag lautete, 120 Meter lange Schienen von Chorzów in Polen bis nach Zittau in Sachsen zu liefern.Die Herausforderung: Der modernisierte Abschnitt der polnischen Linie 346 war zum Zeitpunkt des Transports mit keiner anderen Bahnstrecke in Polen verbunden.Was wie ein logistisch unlösbarer Fall wirkt, wurde durch exakte Planung und enge internationale Zusammenarbeit Realität.Die Strecke führte über deutsches Hoheitsgebiet – und zurück – das machte den außergewöhnlichen Transport möglich.