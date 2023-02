DB Cargo: Jetzt auch in Polen Transporte mit Ökostrom

DBeco plus ermöglicht CO2-neutrale Schienengütertransporte auf allen elektrifizierten Strecken in den angebotenen Ländern.

Je weniger CO2 beim Transport anfällt, umso klimafreundlicher ist das Endprodukt.Die Verlagerung von der Straße auf die Schiene ist dabei einer der ersten Schritte hin zu einer CO2-neutralen Lieferkette.Wem das nicht reicht, für den bietet DB Cargo seit 2010 Transporte mit 100 Prozent Ökostrom an.Das Interesse daran ist in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen und führte zunächst zu einer Ausweitung des Angebots nach Österreich und in die Niederlande.Jetzt ist DBeco plus auch für den Schienengüterverkehr in Polen verfügbar.