DB Cargo Full Load Solutions jetzt mit 200 neuen Trailern

Mit insgesamt 450 Einheiten setzt das Unternehmen Maßstäbe für leistungsstarke, sichere und nachhaltige Logistik.

DB Cargo Full Load Solutions (FLS) hat die Flotte deutlich erweitert.200 neue Trailer, davon 100 Mega-Trailer, erhöhen die Kapazität, Vielseitigkeit und Sicherheit im Transport auf den Straßen und Schienen in Europa.Die Mega-Trailer bieten rund 100 Kubikmeter Ladevolumen und eine Innenhöhe von drei Metern.Das anhebbare Dach ermöglicht den Transport besonders sperriger Güter.Weniger Fahrten bedeuten geringere Kosten, weniger Kraftstoffverbrauch und reduzierte CO₂-Emissionen.