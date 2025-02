DB Cargo: Bahnlogistik für einen namhaften Neukunden

Die DB Cargo Schweiz startet das neue Jahr mit einem bedeutenden Neuverkehr.Dank der engen Zusammenarbeit mit DB Cargo Full Load Solutions (FLS) und DB Cargo Italia konnte ein optimiertes Logistikkonzept für die Steeltec AG entwickelt werden, das den Zuschlag erhielt.Steeltec, Teil der Swiss Steel Group, stellt in Emmenbrücke Stahlprodukte her, die für Abnehmer in Norditalien bestimmt sind.Diese werden per Zug über Chiasso nach Lecco transportiert, wo die feinverteilte Auslieferung an die Endkunden erfolgt.Mit drei Rundläufen pro Woche stärkt DB Cargo Schweiz ihren Standort in Bellinzona und sorgt so für höhere Auslastung und flexible Schichtgestaltung.

