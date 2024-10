Dachser macht Rotterdam zum LCL-Export-Gateway

Mit einer neuen Container Freight Station (CFS) in der Nähe von Rotterdam bietet Dachser jetzt einen zentralen Standort für europäische Export-Sendungen im LCL-Bereich (Less than Container Load).Damit hat der Logistikdienstleister in diesem Teil der Lieferkette die Prozesskontrolle sowie Flexibilität und ist unabhängig von Dritten.Das Unternehmen konsolidiert im eigenen Kontraktlogistik-Warehouse in Waddinxveen die Stückgut-Sendungen seiner Kunden aus den Niederlanden, Belgien, großen Teilen Frankreichs und Deutschlands sowie der Schweiz und zum Teil auch aus Österreich und Osteuropa und versendet sie gebündelt per Seefracht über den Hafen Rotterdam.Dieser fungiert dabei als Export-Gateway im Seefrachtnetz von Dachser.Als einer der größten Seehäfen der Welt ist der Hafen Rotterdam eng mit allen wesentlichen internationalen Handelszentren in Asien, Nord- und Südamerika vernetzt.

