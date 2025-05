Dachser jetzt mit noch mehr Umschlagfläche in Hörsching

Der Logistikdienstleister hat seinen Standort in Oberösterreich um einen Anbau sowie um Büro- und Verwaltungsflächen erweitert.

Mit der Fertigstellung eines Hallenanbaus und zusätzlicher Infrastruktur treibt der Logistikdienstleister Dachser die Weiterentwicklung seines Standorts in Hörsching voran.Rund 6 Mio.EUR hat das Unternehmen in die bereits dritte Ausbaustufe investiert, was zusätzliche Kapazitäten schafft.Errichtet wurde eine 3.050 m2 große Umschlagfläche sowie ein zweigeschossiges Büro- und Verwaltungsgebäude.