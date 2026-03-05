Jetzt in 25 Städten grüner Zustellservice

Das Konzept Emission-Free Delivery wurde bislang in 10 Ländern Europas implementiert – auch im Hinblick auf künftige Einfahrverbote für konventionelle Fahrzeuge.

Seit Ende des Jahres 2025 stellt Dachser in 25 Städten in Europa emissionsfrei zu.Der Logistikdienstleister hat dazu Innenstadtbereiche definiert, in denen ungekühlte Stückgutsendungen ohne lokale Emissionen geliefert werden.Die Größe des abgedeckten Bereichs variiert von Stadt zu Stadt.In der Regel werden betriebsame Innenstadtlagen wie Einkaufsstraßen oder Altstadtlagen abgedeckt.Zum Einsatz kommen batterieelektrische Lkw, elektrisch unterstützte Lastenräder sowie Mikrohubs in Innenstadtnähe.