50 eActros Long Haul für den Logistiker Dachser

Batterieelektrischer Fernverkehrs-Lkw von Mercedes-Benz Trucks ist ein weiterer Baustein in der Klimaschutzstrategie des Unternehmens.

Der Logistikdienstleister Dachser plant, 50 Einheiten des auf der diesjährigen IAA Transportation vorgestellten Fernverkehrs-Lkw Mercedes-Benz eActros LongHaul in seinen europäischen Fuhrpark aufzunehmen.Das global agierende Unternehmen aus Kempten hat hierfür mit Mercedes-Benz Trucks eine Absichtserklärung unterzeichnet.Dachser will den eActros LongHaul in der Konfiguration als 6x2 Wechselbrückenfahrzeug mit 1.120 Millimeter Abstellhöhe einsetzen.Damit erweitert der Logistiker seine E-Fahrzeugflotte deutlich.