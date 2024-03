Dachser Austria: Neue Manager für Air & Sea

Das Geschäftsfeld Air & Sea Logistics von Dachser Austria hat zu Jahresbeginn personelle Verstärkung erhalten.Tobias Genge übernahm die Rolle als Ocean Manager FCL (Full Container Load) für Eastern Europe and Austria.Andreas Tauschmann startete als Sales Manager für Luft- und Seefrachtlogistik in der Niederlassung Graz.Der gebürtige Steirer Tobias Genge verfügt über langjährige Erfahrung und tiefgreifendes Fachwissen in der Logistik- und Seefrachtbranche.Er hat leitende Positionen in namhaften Unternehmen der Branche innegehabt, darunter bei DB Schenker, wo er in den vergangenen zwei Jahren als Head of FCL Export für Austria tätig war.

