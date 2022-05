Dachser Air & Sea verlängert Luftfracht-Charter-Programm

Auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten bleiben die planbaren Transportkapazitäten zwischen Europa und Asien bestehen.

Dachser Air & Sea Logistics setzt sein Charter-Programm auf der Strecke zwischen Frankfurt und Shanghai im Zeitraum Mai 2022 bis April 2024 fort.Ein Großraumflugzeug fliegt an zwei Tagen die Woche zwischen Europa und Asien und transportiert jeweils 33 Tonnen Güter.Mit dem Charter-Programm sichert Dachser seinen Kunden aus der Luftfracht zusätzliche und verlässlich planbare Kapazitäten.Das zählt besonders jetzt, wo die Tradelanes zwischen Europa und Asien vom Lockdown in Shanghai und vom Ukraine-Krieg und den damit einhergehenden Sanktionen empfindlich getroffen sind.„Die Nachfrage unserer Kunden nach Charter-Kapazitäten ist ungebrochen hoch“, sagt Timo Stroh, Head of Global Air Freight bei Dachser.