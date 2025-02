Dachser Air and Sea Logistics ist sicher in Himberg gelandet

Ende 2024 hat Dachser Air and Sea Logistics Wien den Umzug vom Flughafen Wien in das Dachser Logistikzentrum in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha abgeschlossen.15 Mitarbeitende sind dorthin übersiedelt.Mit diesem Schritt setzt das Unternehmen einen Meilenstein in der Verzahnung seiner unterschiedlichen Geschäftsbereiche, was die Kooperation zwischen den Abteilungen fördern soll.Das Dachser Logistikzentrum Wien ist der erste Standort in Österreich, an dem sowohl Dachser Air and Sea Logistics als auch Dachser European Logistics unter einem Dach zusammenarbeiten.Der Umzug sei ein wichtiger Schritt in der Unternehmensstrategie der integrierten Logistik und stelle einen symbolischen Akt der „Familienzusammenführung“ dar, meint Günter Hirschbeck, Managing Director Dachser European Logistics Austria.

