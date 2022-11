Cuxport: Neuer Südasien-Dienst der Nordex

Ab sofort bringt das Schiff „MV Superfast Levante“ regelmäßig im Ausland gefertigte Windkraftkomponenten in den Hafen.

Die „MV Superfast Levante", ein unter spanischer Flagge fahrendes RoRo-Schiff, hat am 8.November erstmalig das Cuxport-Terminal in Cuxhaven angelaufen.Das von der Nordex Gruppe langfristig eingecharterte Schiff liefert nun regelmäßig im Ausland gefertigte Windkraftkomponenten für Onshore-Windparks.Cuxport eignet sich durch seine schwerlastfähige Infrastruktur gut für die Entladung der Waren sowie die Terminallogistik.Die flexible Drehscheibe bietet den Kunden multifunktionale Dienstleistungen in den Bereichen RoRo- und Kran-Umschlag, Lagerung, Zoll und Logistik.