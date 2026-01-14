CTP Österreich setzt auf Frauenpower an der Spitze

Neue Managing Director Dr. Caroline Samwald will das Wachstum des Konzerns vorantreiben.

Seit dem 1.November ist Dr.Caroline Samwald als Managing Director von CTP Österreich Teil des Führungsteams von Europas größtem börsennotierten Eigentümer, Entwickler und Bestandshalter von Logistik- und Industrieimmobilien.In dieser Funktion verantwortet sie sowohl die strategische Positionierung als auch die operative Weiterentwicklung des österreichischen Portfolios und der Standorte.Mit klarer strategischer Ausrichtung möchte Caroline Samwald das Wachstum von CTP in Österreich vorantreiben.