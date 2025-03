Craiss jetzt mit Mega-Standort in Ebergassing

Das Unternehmen baut dort die Lager- und Produktionslogistik aus. Man sieht sich erst am Anfang der Expansionsstrategie.

Seit Herbst 2024 baut Craiss Generation Logistik Austria - ein Tochterunternehmen des deutschen Logistikkonzerns Craiss - sein Engagement am Standort Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha aus.Dort hat das Unternehmen die Dienstleistungspalette erweitert und betreut jetzt eine zweite Geschäftseinheit im Auftrag eines führenden Anbieters von Mobilitätslösungen.Auf einer Gesamtfläche von 82.000 m2 nutzt Craiss 42.000 m2 exklusiv für die In- und Outbound-Logistik seines Großkunden.