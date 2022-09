Continental Cargo Carriers wird zur Marke Europa Road

Das wachsende Logistikunternehmen Europa Worldwide Group hat sein in Oostende ansässiges Unternehmen Continental Cargo Carriers an Europa Road übergeben.Dies in einer Zeit, in der britische Unternehmen nach dem Brexit Rekordinvestitionen in Belgien tätigen und die Importe und Exporte steigen.In den 12 Monaten bis Februar waren die Exporte aus Belgien um fast 18 Prozent und die Importe um 126 Prozent gestiegen.Das Unternehmen Continental Cargo Carriers, das unbegleitete Transporte durchführt, wurde 1983 gegründet und 2018 von der Europa Worldwide Group übernommen.Unter deren Leitung hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt.

