Containerumschlag kurbelt Geschäft im Hafen Hamburg an

19.08.2025

An Deutschlands größtem Hochseehafen ist das Aufkommen im ersten Halbjahr überraschend stark gewachsen. Auch die Hinterlandverkehre profitieren.

Containerumschlag kurbelt Geschäft im Hafen Hamburg an Bild: HHM - Ahmadi
Im Hafen Hamburg stieg die Zahl der dort umgeschlagenen Container im ersten Halbjahr deutlich.Zwischen Anfang Jänner und Ende Juni 2025 wurden 4,2 Mio.TEU gelöscht und geladen.Damit liegt das Volumen um 9,3 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Beim Import konnte ein zweistelliges Wachstum von 11,6 Prozent verzeichnet werden, während der Containerumschlag im Export um 6,9 Prozent zunahm.

