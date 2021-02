Containerreedereien bringen Lieferketten in Bedrängnis

Durch die Einschränkungen des Regelbetriebs der HHLA-Seehafenterminals können sich Verschiffungen via Hamburg stark verzögern.

Die Situation an den Seehafenterminals der HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG ist seit Wochen sehr angespannt.Aufgrund reduzierter Schiffskapazitäten steht der Seeverkehr weltweit enorm unter Druck.Ausbleibende oder verspätete Schiffsankünfte führen zu einer Überlastung der Stellplatzsituation für Exportcontainer in den Terminals des Hamburger Hafens.Schiffsbezogene Anlieferungsbeschränkungen und wenige frei verfügbare Slots zur Bereitstellung der Exportcontainer erschweren die Transportplanung erheblich.Man könne nicht gewährleisten, dass die Anliefervorgaben und Closings in Hamburg (HHLA) eingehalten werden können.