CMA CGM vor Einstieg beim Eurogate-Terminal in Hamburg

Die nach MSC und Maersk drittgrößte Containerreederei der Welt strebt eine Beteiligung von 20 Prozent an.

Die französische Reederei CMA CGM hat einen Rahmenvertrag für den Einstieg im Hamburger Hafen unterzeichnet.Das Unternehmen will sich mit 20 Prozent am Eurogate-Terminal beteiligen, wie beide Geschäftspartner mitteilten.Weitere Details und rechtsverbindliche Verträge werden noch verhandelt.Mit einer Kapazität von 4 Mio.TEU ist der Eurogate Container Terminal Hamburg eine hochmoderne Anlage, die für ihre operative Effizienz bekannt ist.