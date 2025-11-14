CMA CGM vor Einstieg beim Eurogate-Terminal in Hamburg

14.11.2025

Die nach MSC und Maersk drittgrößte Containerreederei der Welt strebt eine Beteiligung von 20 Prozent an.

CMA CGM vor Einstieg beim Eurogate-Terminal in Hamburg Bild: CMA CGM Group
Die französische Reederei CMA CGM hat einen Rahmenvertrag für den Einstieg im Hamburger Hafen unterzeichnet.Das Unternehmen will sich mit 20 Prozent am Eurogate-Terminal beteiligen, wie beide Geschäftspartner mitteilten.Weitere Details und rechtsverbindliche Verträge werden noch verhandelt.Mit einer Kapazität von 4 Mio.TEU ist der Eurogate Container Terminal Hamburg eine hochmoderne Anlage, die für ihre operative Effizienz bekannt ist.

