CMA CGM mit neuen Produkten für zeitkritische Transporte

„Seaport get“ und „Seaport reach“ bieten vorrangig Equipment, Beladung, Entladung und beschleunigte Lieferung an Ziele im Inland.

Die CMA CGM-Gruppe, ein weltweit führendes Unternehmen in der Containerschifffahrt und -logistik, führt die beiden neuen Lösungen „Seapriority get“ und „Seapriority reach“ ein. Diese bieten hohe Wertschöpfung innerhalb des Katalogs CMA CGM+. Mit „Seapriority“ werden zeitkritische Sendungen beschleunigt und als vorrangige Fracht gekennzeichnet.



Diese beiden neuen Dienstleistungen vervollständigen die „Seapriority“-Palette nach dem Erfolg von „Seapriority go“, das im März eingeführt wurde.



– Mit „Seapriority go“ wird den zu transportierenden Gütern Vorrang eingeräumt, sei es bei der Containerzuweisung, der Verladung an Bord oder beim Umschlag. Es ist auf allen wichtigen Verkehren verfügbar, die von CMA CGM und den Tochtergesellschaften ANL und CNC der Gruppe betrieben werden.



– Bei „Seapriority get“ werden zusätzlich zu den Vorteilen von „Seapriority go“ die Container bei der Ankunft im Zielhafen vorrangig gelöscht und auf spezielle Chassis vreladen, um den Freigabeprozess im Hafen zu beschleunigen.



– Bei „Seapriority reach“, wird die Ladung zusätzlich zu den Vorteilen von „Seapriority get“, zu Zielorten im Landesinneren der USA transportiert. Die Container werden vorrangig entladen und auf „Schnellzüge“ mit täglichen Abfahrten von Los Angeles nach Kansas City, Memphis, Dallas, Chicago und New York verladen. Diese Dienste sind im Hafen Los Angeles auf folgenden CMA CGM-Diensten verfügbar: EX1, PRX und JAX.



Im Einklang mit ihrer Strategie der Kundenzentrierung führte CMA CGM im März 2020 CMA CGM+ ein, eine Reihe von Lösungen, die ihre konventionellen Seetransport- und Logistikdienste ergänzen. Mit diesem umfassenden Dienstleistungsangebot bietet die Gruppe maßgeschneiderte Lösungen, die allen Kundenbedürfnissen gerecht werden, unabhängig davon, ob sie ihre Fracht schützen oder ihr Geschäft ausbauen wollen.



