CMA CGM: Mit 24,2 Mio. TEU zu 34,3 Mrd. EUR Umsatz

Die Übernahmen von Santos Brasil, Borusan Lojistik und Fagioli und die Gründung von United Ports stärken die strategische Rolle der Terminals in der globalen Präsenz der Gruppe.

Die Containerschifffahrt war 2025 von anhaltenden geopolitischen Spannungen geprägt.Das hatte Auswirkungen auf die Neuordnung der weltweiten Handelsströme.Darüber hinaus belastete der Anstieg der weltweiten Seetransportkapazitäten die Entwicklung der Frachtraten.Rodolphe Saadé, Vorstandsvorsitzender der CMA CGM Group, stellt klar: „Im Jahr 2026, vor dem Hintergrund starker Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, ist unsere Priorität eindeutig: Wir müssen unsere Teams schützen und unsere Abläufe anpassen, um unseren Kunden einen zuverlässigen und leistungsstarken Service zu garantieren.Der Aufschwung unserer Terminals und der Luftfracht in Verbindung mit unseren Logistikaktivitäten bestätigt die Relevanz unseres Modells.