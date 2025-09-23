CMA CGM Group übernimmt Freightliner UK Intermodal

23.09.2025

Die Akquisition stärkt die intermodalen Dienstleistungen in Europa und den Auftritt im Bereich der Schienenlogistik im Vereinigten Königreich.

CMA CGM Group übernimmt Freightliner UK Intermodal Bild: CMA CGM Group
Die CMA CGM Group, ein weltweit tätiger Anbieter von See-, Land-, Luft- und Logistiklösungen, übernimmt Freightliner UK Intermodal Logistics.Der Erwerb umfasst die Bahn- und Straßenaktivitäten, die Inlandterminals sowie die Marke Freightliner.Mit der Integration eines historischen Akteurs im britischen Schienengüterverkehr bekräftigt die Gruppe ihr Engagement für die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene.Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Anfang 2026 erwartet.Die übrigen Aktivitäten von Freightliner – Heavy Haul, Rotterdam Rail Feeding und Freightliner Polen/Deutschland – bleiben im bisherigen Besitz.

