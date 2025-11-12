CMA CGM Group forciert die Schiene in Mitteleuropa

12.11.2025

Im Zentrum der verbesserten intermodalen Transportlösungen stehen die drei Adriahäfen Rijeka, Koper und Triest.

CMA CGM Group forciert die Schiene in Mitteleuropa Bild: CMA CGM
Die CMA CGM Group baut ihre intermodalen Lösungen in Mittel- und Osteuropa aus.Verbesserte Schienenverkehrsdienste über die Adriakorridore bieten den Kunden künftig mehr Flexibilität in der Lieferkette, verbesserte betriebliche Effizienz und Kostenoptimierung.In Österreich sind Wolfurt, Salzburg, Enns, Linz, Graz und Wien in das Netzwerk eingebunden.  Die verbesserten Schienenlösungen begleiten drei der wichtigsten Seeverkehrsdienste von CMA CGM – Phoenician Express, BMS und Maestrale – über die drei Häfen Rijeka, Koper und Triest.Die Frequenz steigt von 10 auf 16 Abfahrten pro Woche über Rijeka und Koper.

