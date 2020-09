CMA CGM Group profitiert von Anpassung der Flottenkapazität

Der Turnaround-Plan für Ceva Logistics ist auf Kurs; das Management blickt mit Zuversicht in das 3. Quartal des Geschäftsjahres.

Im zweiten Quartal 2020 konnte die CMA CGM Group Rentabilität in allen Geschäftsbereichen die Rentabilität verbessern. Der Umsatz für diesen Zeitraum erreichte 7 Mrd. USD, ein Rückgang von 9 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2019, der auf eine Verlangsamung des Volumens im internationalen Handel zurückzuführen ist.

Zum ersten Mal seit 2009 ging das Containeraufkommen in zahlreichen Ländern zurück. Mit dem Aufheben der Sperrmaßnahmen erholten sich die beförderten Volumina und gingen einher mit dem Anziehen des Warenverbrauchs, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Insbesondere durch die aktive Anpassung der Flottenkapazität an die Nachfrage und die Fortsetzung der Kostendisziplin konnte CMA CGM die Rentabilität verbessern.

„Dank unseres agilen Geschäftsmodells und der Synergien zwischen unseren Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Schifffahrt und Logistik konnten wir unser Dienstleistungsangebot an die sich schnell ändernden Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Wir haben auch unsere Kosten erheblich gesenkt und vom Rückgang der Ölpreise profitiert“, kommentierte Rodolphe Saadé, Vorsitzender und Chief Executive Officer der Gruppe CMA CGM die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020.

Im zweiten Quartal 2020 erzielte die CMA CGM Group einen Reingewinn von 136 Mio. USD, verglichen zum Verlust von 109 Mio. USD im zweiten Quartal 2019 und einem Gewinn von 48 Mio. USD im ersten Quartal 2020. Aufgrund der Covid-19-Pandemie ging das beförderte Aufkommen im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 um 13,3 Prozent zurück. Infolgedessen sank der Umsatz im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 um 10,9 Prozent auf 5,3 Mrd. USD.

Die Umsetzung des Turnaround-Plans für Ceva Logistics blieb trotz des herausfordernden Umfelds auf Kurs. Die Covid19-Krise hat die Strategie bestätigt, ergänzende Transport- und Logistikdienstleistungen anzubieten, wie zum Beispiel die kommerziellen Luftfracht- und Lagerlösungen von Ceva Logistics.

Im zweiten Quartal gab es erste Anzeichen für die Erholung der Logistiktochter der CMA CGM Group. Sie musste im vergangenen Quartal einen Umsatzrückgang von 4,7 Prozent auf 1,7 Mrd. USD hinnehmen. Der Nettoverlust im Logistikbereich lag im zweiten Quartal bei 1 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 32 Mio. USD im zweiten Quartal 2019.

