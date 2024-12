CMA CGM: E-Binnenschiff für Nike in Vietnam

CMA CGM entwickelt eine neue Lösung für den emissionsfreien Binnentransport in Vietnam – ein zu 100 Prozent mit Strom betriebenes Binnenschiff in Verbindung mit speziellen Ladeinfrastrukturen.Das E-Schiff soll 2026 den Betrieb aufnehmen.Der Sportschuhgigant Nike will das E-Schiff für den Transport seiner Produkte zwischen der Provinz Binh Duong und dem Gemalink-Terminal in Cai Mep (zu 25 Prozent im Besitz der CMA CGM Group) nutzen.Auf der 180 Kilometer langen Hin- und Rückfahrt wird das E-Schiff ausschließlich mit elektrischen Batterien betrieben und so jährlich 778 Tonnen CO2-Emissionen einsparen.Ein neuer Solarpark auf dem Gemalink-Areal soll zu diesem Zweck jährlich 1 GWH Ökostrom erzeugen.

