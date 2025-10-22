CMA CGM dockt noch enger am Hafen Koper an

22.10.2025

Ein gemeinsames Joint Venture soll die Zusammenarbeit zwischen dem französischen Reederei-Konzern und dem slowenischen Adriahafen stärken.

CMA CGM dockt noch enger am Hafen Koper an Bild: AP / Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (links) und der slowenische Premierminister Robert Golob
Die französische Reederei CMA CGM und der Hafen Koper wollen enger zusammenarbeiten.Zu diesem Zweck haben die künftigen Partner im Beisein von CMA CGM-Chef Rudolphe Saadé, dem slowenischen Premierminister Robert Golob und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures für die Automobillogistik unterzeichnet.Im Zusammenhang mit dem entstehenden Indien–Nahost–Europa-Wirtschaftskorridor (IMEC) teilen CMA CGM und der Hafen Koper das Ziel, Sloweniens Rolle als nachhaltiges Logistikdrehkreuz im Herzen Europas zu stärken.Beide Partner bekräftigen ihr Engagement für eine intensivere Zusammenarbeit und prüfen die Möglichkeit gemeinsamer Projekte, um die Wettbewerbsposition des Adriahafens zu verbessern und den regionalen Handel zu stärken.Das Joint Venture wird zusammen mit CEVA Logistics gegründet, das sich auf Automobillogistikdienstleistungen für den Import und Export von Fertigfahrzeugen spezialisiert hat.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

USA torpedieren Klimaschutz in der Seeschifffahrt

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) übt heftige Kritik am Scheitern der Verhandlungen. Maritimer Sektor braucht ein weltweites, einheitliches Regelwerk.

21.10.2025

HMM erteilt Mega-Auftrag für Schiffsneubauten

Die koreanische Reederei investiert über 2,4 Mrd. EUR in 14 neue Container- und Tankschiffe zur Flottenerneuerung.

20.10.2025

Hafen Koper knackt die Marke von 1 Mio. TEU

Diese Umschlagzahl wurde heuer schon im Oktober überschritten. Der slowenische Seehafen setzt sein Ausbauprogramm fort.

17.10.2025
Anzeige
Anzeige