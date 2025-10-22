CMA CGM dockt noch enger am Hafen Koper an

Ein gemeinsames Joint Venture soll die Zusammenarbeit zwischen dem französischen Reederei-Konzern und dem slowenischen Adriahafen stärken.

Die französische Reederei CMA CGM und der Hafen Koper wollen enger zusammenarbeiten.Zu diesem Zweck haben die künftigen Partner im Beisein von CMA CGM-Chef Rudolphe Saadé, dem slowenischen Premierminister Robert Golob und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures für die Automobillogistik unterzeichnet.Im Zusammenhang mit dem entstehenden Indien–Nahost–Europa-Wirtschaftskorridor (IMEC) teilen CMA CGM und der Hafen Koper das Ziel, Sloweniens Rolle als nachhaltiges Logistikdrehkreuz im Herzen Europas zu stärken.Beide Partner bekräftigen ihr Engagement für eine intensivere Zusammenarbeit und prüfen die Möglichkeit gemeinsamer Projekte, um die Wettbewerbsposition des Adriahafens zu verbessern und den regionalen Handel zu stärken.Das Joint Venture wird zusammen mit CEVA Logistics gegründet, das sich auf Automobillogistikdienstleistungen für den Import und Export von Fertigfahrzeugen spezialisiert hat.