Chinesische Reederei kauft italienischen Logistiker

Cosco Shipping Lines Italy Srl, das Gemeinschaftsunternehmen zwischen Cosco Shipping (Europe) und Fratelli Cosulich, hat am 8.Jänner das italienische Logistikunternehmen Trasgo übernommen.Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung der digitalen Lieferkette von Cosco Shipping in Italien und Europa insgesamt. Trasgo wurde 1986 in Novara in Italien gegründet.Das integrierte Logistikunternehmen bietet umfassende Supply-Chain-Services wie Transport, Lagerung, Zollabwicklung, Frachtumschlag, Messelogistik und Montage.

