China – Europa: Neue FTL-Lösung beim Logistiker cargo-partner

Das auf Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Dienstleistungen spezialisierte Unternehmen cargo-partner aus Fischamend hat sein Angebot um einen Service für Lkw-Komplett-Ladungen (FTL=Full Truck Load) erweitert. Mit den neuen Straßentransporten über den Mittelkorridor reagiert man auf die gestiegene Nachfrage in China.Der Service soll ergänzend zu den bestehenden Schienentransporten auf der „Iron Silk Road“ angeboten werden.Die Transport-Route per Lkw führt über das Kaspische Meer und benötigt je nach Abfahrts- und Zielort zwischen 22 und 25 Tagen.Der Landverkehr über den mittleren Korridor der Neuen Seidenstraße hat sich dem Logistikunternehmen zufolge zunehmend zu einer Alternative zu Luft-, Seefracht- und Schienentransporten entwickelt.

