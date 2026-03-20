Ceva startet Seefracht-Retouren für E-Auto-Batterien

20.03.2026

Neue Transportlösung verbindet Inselgebiete mit dem europäischen Festland und wird auf allen CMA CGM-Schifffahrtslinien angeboten.

Ceva startet Seefracht-Retouren für E-Auto-Batterien Bild: Ceva
Als globaler Third-Party-Logistikdienstleister spezialisiert sich Ceva Logistics jetzt auch auf die Rücknahmelogistik für Batterien von Elektrofahrzeugen.Dafür führt das Unternehmen eine neue Seetransportlösung ein, die speziell für den Versand gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien nach Kontinentaleuropa konzipiert ist.Der Service ist ab März 2026 auf den CMA CGM-Diensten verfügbar und startet mit dem Einsatz von zunächst fünf speziell angepassten Containern.Der Batteriemarkt verzeichnet seit einigen Jahren ein rasantes und anhaltendes Wachstum, das auf die steigende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen und den Vormarsch von Elektrofahrzeugen zurückzuführen ist.Diese Entwicklung hebt den Bedarf an Transportlösungen für gebrauchte Batterien von Inselgebieten zu Recyclinganlagen auf dem Festland weiter.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Stufe 2 der Secure Release Order in Hamburg und Bremerhaven

Verpflichtende Einbindung der Transportunternehmen: Terminals prüfen in Echtzeit, ob Lkw-Fahrer gültige Abholrechte besitzen.

19.03.2026

Fr. Meyer’s Sohn stärkt Präsenz in Skandinavien

Übernahme des norwegischen Logistikers Front Shipping AS unterstreicht Fokus auf gezieltes internationales Wachstum.

18.03.2026

Autotransporter „Grande Seoul“ verstärkt Grimaldi-Flotte

Das neunte „ammoniaktaugliche“ Schiff der italienischen Reedereigruppe ist startklar für die Jungfernfahrt auf der Asien-Europa-Route.

17.03.2026
Anzeige