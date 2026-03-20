Ceva startet Seefracht-Retouren für E-Auto-Batterien

Neue Transportlösung verbindet Inselgebiete mit dem europäischen Festland und wird auf allen CMA CGM-Schifffahrtslinien angeboten.

Als globaler Third-Party-Logistikdienstleister spezialisiert sich Ceva Logistics jetzt auch auf die Rücknahmelogistik für Batterien von Elektrofahrzeugen.Dafür führt das Unternehmen eine neue Seetransportlösung ein, die speziell für den Versand gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien nach Kontinentaleuropa konzipiert ist.Der Service ist ab März 2026 auf den CMA CGM-Diensten verfügbar und startet mit dem Einsatz von zunächst fünf speziell angepassten Containern.Der Batteriemarkt verzeichnet seit einigen Jahren ein rasantes und anhaltendes Wachstum, das auf die steigende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen und den Vormarsch von Elektrofahrzeugen zurückzuführen ist.Diese Entwicklung hebt den Bedarf an Transportlösungen für gebrauchte Batterien von Inselgebieten zu Recyclinganlagen auf dem Festland weiter.