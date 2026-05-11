ČD Cargo erbringt immer mehr Transporte im Ausland

11.05.2026

Im Jahr 2025 beförderte die tschechische Güterbahn insgesamt 57,8 Mio. Tonnen Fracht. In der Bilanz steht ein Verlust von 156 Mio. EUR zu Buche.

ČD Cargo erbringt immer mehr Transporte im Ausland Bild: ČD Cargo
Trotz der angespannten Lage auf dem europäischen Transportmarkt hat die ČD Cargo-Gruppe im Jahr 2025 insgesamt 57,8 Mio.Tonnen Güter befördert, das sind 1,1 Mio.Tonnen mehr als im Vorjahr.Hinter diesem Ergebnis stehen das gestiegene Interesse an internationalen Transporten von Kraftstoffen und Containern sowie die stetig wachsenden Transportleistungen im Ausland.Als Reaktion auf die aktuelle Marktlage wurde ein Restrukturierungsprogramm eingeleitet, das eine Reduzierung überflüssiger mit sich gebracht hat.

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