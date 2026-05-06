Transwaggon: Erste Wagen für höhere Fahrzeuge

Moderne Autotransportwaggons sind speziell für die Beförderung auch großer und schwerer Pkw sowie SUVs ausgelegt.

Mit dem DB5 bringt die Transwaggon Gruppe eine gezielte Weiterentwicklung ihrer Flachwagenflotte in den operativen Einsatz.Der Wagen ist konsequent auf die aktuellen Anforderungen der Automobillogistik ausgerichtet und bietet insbesondere beim Transport höherer Fahrzeuge zusätzliche Flexibilität.Die ersten neu gebauten Flachwagen sind ausgeliefert und bereits auf Europas Schienennetz im Einsatz.Zusätzliche Einheiten erweitern schrittweise die Kapazitäten für den Transport von Fahrzeugen mit größerer Bauhöhe.Als abgesenkter Flachwagen mit Radvorlegern verfügt der DB5 über eine Ladehöhe von 1.