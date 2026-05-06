Transwaggon: Erste Wagen für höhere Fahrzeuge

06.05.2026

Moderne Autotransportwaggons sind speziell für die Beförderung auch großer und schwerer Pkw sowie SUVs ausgelegt.

Transwaggon: Erste Wagen für höhere Fahrzeuge Bild: Transwaggon
Mit dem DB5 bringt die Transwaggon Gruppe eine gezielte Weiterentwicklung ihrer Flachwagenflotte in den operativen Einsatz.Der Wagen ist konsequent auf die aktuellen Anforderungen der Automobillogistik ausgerichtet und bietet insbesondere beim Transport höherer Fahrzeuge zusätzliche Flexibilität.Die ersten neu gebauten Flachwagen sind ausgeliefert und bereits auf Europas Schienennetz im Einsatz.Zusätzliche Einheiten erweitern schrittweise die Kapazitäten für den Transport von Fahrzeugen mit größerer Bauhöhe.Als abgesenkter Flachwagen mit Radvorlegern verfügt der DB5 über eine Ladehöhe von 1.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

TransFER von Wels nach Hamburg und Bremerhaven

Die zwei deutschen Seehäfen spielen eine entscheidende Rolle im internationalen Containerverkehr.

05.05.2026

naturail will mehr Transporte auf der Schiene sehen

Der Plattform geht die Verlagerung vom Lkw auf die Bahn zu langsam voran. Man fordert höheres Tempo.

04.05.2026

DB Cargo: Neues RailNet-Terminal in Ungarn

Für den Automotive-Bereich wurde zusammen mit der Spedition Große-Vehne in Kecskemét ein weiterer Umschlagpunkt in Betrieb genommen.

04.05.2026
Anzeige