Railport Arad erfährt ab Juni einen kräftigen Terminalausbau

9,5 Mio. EUR an EU-Mitteln fließen ins das westrumänische Logistikzentrum, das mit zahlreichen Terminals in Europa gut vernetzt ist.

Railport Arad, Teil des Curtici Cargo Centers, ist das größte und modernste intermodale Binnenterminal Rumäniens und eines der größten in Mittel- und Osteuropa.Es spielt eine bedeutende Rolle als Logistikdrehscheibe für Güterströme zwischen Westeuropa, dem Balkan und der Türkei.Mit Juni 2026 tritt Railport Arad in eine neue Expansionsphase.Dieses bevorstehende Projekt mit einem Investitionsvolumen von 9,5 Mio.EUR umfasst die Verlängerung aller bestehenden sieben Gleise auf 740 Meter, die Installation von OCR-Schranken für Straße und Schiene, die Implementierung eines neuen Terminalbetriebssystems, den Bau eines neuen Bürogebäudes und eines Photovoltaikparks zur Eigenversorgung sowie die Erweiterung des Außenbeleuchtungs- und Brandschutznetzes.