Bremerhaven: Bahnanbindung als Schlüssel im Wettbewerb

Stärkung der Hinterlandaverkehre auf der Schiene ist entscheidend für die langfristige Sicherung der Marktposition.

Eine aktuelle Studie des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) im Auftrag von Bremenports bestätigt die zentrale Rolle von Bremerhaven im internationalen Containerverkehr.Dabei erfüllt der Standort eine doppelte Funktion: als „Gateway“-Hafen für das Hinterland und als internationaler „Hub“ für den Umschlag zwischen Übersee- und Feederverkehren.„Die Studie bestätigt eindrucksvoll: Bremerhaven ist und bleibt ein zentraler Knoten im internationalen Containerverkehr.Unsere Stärke liegt nicht nur im Umschlag selbst, sondern insbesondere in der Anbindung an das Hinterland.Eine leistungsfähige Schiene ist dabei entscheidend, weil sie große Mengen zuverlässig, schnell und klimafreundlich über weite Distanzen transportieren kann und damit die Wettbewerbsfähigkeit unseres Hafens im internationalen Vergleich direkt bestimmt“, sagt Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Hafen und Transformation.