Güterbahn ČD Cargo baut neues KV-Terminal bei Prag

Die tschechische Bahngesellschaft ČD Cargo baut ein neues Terminal für den intermodalen Verkehr in der Nähe von Prag.Nach jahrelanger Vorbereitung wurde kürzlich mit der Umsetzung begonnen.Das zuständige Joint-Venture Terminal Nymburk wurde Anfang 2023 von ČD Cargo und Medlog CZ gegründet.Auf einem 7,5 Hektar großen Gelände entsteht eine KV-Anlage mit Verkehrsanbindung sowohl an die Hauptbahnlinie als auch an die Stadtumfahrung.Um die Erreichbarkeit des Terminals zu verbessern, wird die Zufahrtsstraße Za Žoskou rekonstruiert und gleichzeitig ein Parkplatz für Lkw gebaut.

