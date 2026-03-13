CargoServ setzt ein Bahnlogistik-Signal

Ab sofort nutzt das private EVU auf der Strecke vom Erzberg nach Linz den „RockTainer ORE“ von Innofreight.

Rund 1,8 Mio.Tonnen Eisenerz transportiert das voestalpine-Tochterunternehmen CargoServ jedes Jahr vom steirischen Erzberg nach Linz.Ab sofort kommt auf der 130 Kilometer langen Strecke der „RockTainer ORE“ des steirischen Bahnlogistikers Innofreight zum Einsatz.Dieser Containertyp rollt schon seit mehr als zehn Jahren auf Europas Schienen.Er transportiert Eisenerz, Erzpellets, Erzkonzentrate und Kalkstein und hat sich als robuste Speziallösung innerhalb des voestalpine-Konzerns etabliert.