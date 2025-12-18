CargoServ: Erste Elektrolok in neuem Design

Bild: CargoServ / Markus Schinko (Geschäftsführer CargoServ & LogServ, links) und Christian Janecek (Geschäftsführer LogServ, rechts) mit ELL-Geschäftsführer Christian Kern.

Nach 25 Jahren, in denen CargoServ mit ihren markanten gelb-blau-grauen Lokomotiven eine erfolgreiche Entwicklung gemacht hat, war die Zeit reif für einen optischen Relaunch.Die am 16.Dezember von European Locomotive Leasing Group (ELL) übernommene neue Vectron Elektrolok leitet eine neue Design-Ära bei dem privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ein.Das Triebfahrzeug ist das dritte dieser Type im Fuhrpark, der jetzt 11 Elektroloks und 3 Dieselloks umfasst.Es wird schwerpunktmäßig für die voestalpine Stahl („Bayernshuttle“, Rundlaufkonzept zum Transport von Fertigware & Schrott nach/aus Deutschland) sowie auf der Tauernroute (Fertigware nach Italien) fahren.