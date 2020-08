Cargolux: 3.500ster Flug am Flughafen Budapest

Die in Luxemburg ansässige Fluggesellschaft steht seit 18 Jahren im Dienst der Luftfracht in Ungarn und Mittelosteuropa

In 18 Jahren hat Cargolux mit 3.500 Flügen mehr als 200.000 Tonnen Luftfracht am Flughafen Budapest umgeschlagen. Ein Großteil der Güter stammt aus den Bereichen Elektronik, Automobil, Pharma und Viehzucht. Das Streckennetz von Cargolux besteht hauptsächlich aus Flügen von Hongkong und Zhengzhou, die von Budapest zur Cargolux-Basis in Luxemburg weiterfliegen. Von dort aus kann die Fracht zu zahlreichen Zielen weltweit befördert werden.

„Die letzten 18 Jahre hatten viele glückliche Momente, aber auch Herausforderungen, da wir nach 2008 gemeinsam die Auswirkungen der Wirtschaftskrise erlebt haben. Im Jahr 2019 feierten wir den ersten Cargolux-Jumbo, der auf dem Vorfeld der neuen BUD Cargo City abgefertigt wurde. Im Jahr 2020, im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie, sind Frachtflüge mit medizinischen Geräten nach Ungarn wichtiger denn je geworden“, sagt Kam Jandu, Chief Commercial Officer des Budapester Flughafens.

„Die strategische Bedeutung der Luftfracht ist im Fall des Budapester Flughafens unbestreitbar“, ergänzt József Kossuth, Leiter der Frachtabteilung. „Mit dem BUD-Frachtteam unternehmen wir alle Anstrengungen, um ein optimales Umfeld auf dem Flughafen und in der Frachtgemeinschaft zu schaffen.“

Im Laufe der Jahre hat sich die Zusammenarbeit von Cargolux mit dem Flughafen Budapest gefestigt. „Wir freuen uns darauf, auf dieser Errungenschaft weiter aufzubauen und unsere Position als führende Frachtfluggesellschaft in der Region zu festigen“, erklärt Domenico Ceci, EVP Sales & Marketing bei Cargolux.

www.bud.hu; www.cargolux.com