CargoBeamer-Terminal in Calais tritt in die Realisierungsphase

CargoBeamer errichtet in unmittelbarer Nähe zum Fährterminal und zum Kanaltunnel eine hoch innovative Umschlaganlage mit zwei Gleisen in 18 sogenannten „Doppel-GateModulen“. Nach dem Vollausbau kann die Anlage Züge mit jeweils 36 Sattelaufliegern voll automatisiert innerhalb von 20 Minuten ent- und wieder beladen. Ein Konsortium unter der Leitung des französischen Baukonzern Eiffage führt die Bauarbeiten durch. Der Betriebsstart soll im späten Frühjahr 2021 erfolgen.



Die nordfranzösische Hafenstadt Calais festigt damit, einer langen und erfolgreichen Tradition folgend, ihre herausragende Position als Logistik-Drehkreuz zwischen England und dem europäischen Kontinent. Wichtige Unterstützung erhält das Projekt durch eine europäische Förderung in Höhe von 7 Mio. Euro und weitere Fördermittel des französischen Staates und der Region Hauts-de-France.



Nach der kürzlich erfolgten Bestellung von 216 neuen CargoBeamer Waggons bildet das Terminal Calais einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Unternehmen im Aufbau ihres europäischen Kern-Netzwerkes leistungsfähiger Schienen-Transportrouten für Lkw-Anhänger. Mit der Fertigstellung der Anlage in Calais können dort jedes Jahr mehrere Zehntausende Sattelauflieger aller Bauarten „per Bahn“ an- und abreisen, automatisiert „ein-und aussteigen“ und per Fähre oder Tunnel nach England weiterreisen. Die Autobahnen werden so entlastet und gleichzeitig sinken die CO2-Emissionen im Gütertransport.

Die CargoBeamer-Gruppe ist ein Logistikdienstleister im „Kombinierten Verkehr Straße-Schiene“ mit Sitz in Leipzig, Deutschland. Mit der firmeneigenen Technologie aus Schienenwaggons, Umschlagterminals und Logistiksoftware können Standard- Lkw-Sattelanhänger aller Bauformen „Bahn fahren“, dieses ohne zusätzliche Umbauten und Verstärkungen an den Sattelaufliegern, ohne die Mitnahme von Fahrer und Zugmaschine, ohne Sonn- und Feiertagsbeschränkungen und mit vier Tonnen mehr Zuladung pro Fahrt.

Eine erste Route von Kaldenkirchen an der deutsch/holländischen Grenze durch die Schweiz nach Norditalien wird mit zwei beziehungsweise drei täglichen Zügen seit 2015 bedient und ist voll ausgelastet. In über 2.000 Zügen wurden bereits über 70.000 Sattelauflieger umweltfreundlich auf der Schiene transportiert.

CargoBeamer realisiert ein europäisches Routen-Netzwerk mit durchsatzstarken und innovativen Umschlaganlagen in wichtigen Logistikknoten. Es ermöglicht den umweltfreundlichen Schienentransport von Hunderttausenden Sattelaufliegern pro Jahr– zur Senkung von CO2-Emissionen und der Entlastung von Umwelt und Gesellschaft.

