cargo-partner treibt die Elektromobilität voran

11.03.2026

Logistikdienstleister bringt zwei eActros 300 in einem Radius von circa 90 Kilometern rund um den Hub beim Flughafen Wien zum Einsatz.

cargo-partner treibt die Elektromobilität voran Bild: cargo-partner
Gemeinsam mit seinem Transportpartner H.Wenzl Handel Transport Logistik GmbH setzt der internationale Logistikdienstleister cargo-partner ein Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften.Im Rahmen einer Kooperation wurden zwei vollelektrische Mercedes-Benz eActros 300 in die Flotte für den Nahverkehr integriert.Die beiden eActros 300 sind in einem Radius von circa 90 Kilometern rund um den Hub beim Flughafen Wien im Einsatz und decken Gebiete vom Seewinkel über die Wiener Innenstadt bis nach St.Pölten ab.

