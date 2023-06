cargo-partner spinnt sein Netz weiter in China

Der Logistiker cargo-partner setzt seinen langfristigen Wachstumskurs in der asiatischen Konjunktur fort. In den letzten Monaten wurden Büros und Logistik-Center an wichtigen Standorten in China eröffnet.Zu den Höhepunkten gehören ein Kompetenzzentrum für Pharma & Healthcare in Shanghai, ein Lager in Guangzhou im Süden sowie neue Büros in Nanjing im Osten des Landes und in Chongqing in Zentralchina.Luca Ferrara, CEO von cargo-partner, zu den jüngsten Netzwerkerweiterungen: „China ist ein dynamischer und sich schnell entwickelnder Markt, der immense Möglichkeiten für die cargo-partner-Gruppe bietet.Unser neues Pharma Center in Shanghai, unser neues Lager in Guangzhou und unsere neuen Büros in Chongqing und Nanjing sind weitere wichtige Puzzlesteine in unserem stetig wachsenden Netzwerk in China.

