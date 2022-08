Cargo-partner mit erster Niederlassung in Spanien

Die cargo-partner Gruppe eröffnet ihre erste Niederlassung in Spanien.Das neue Büro in Barcelona, das am 1.September die Arbeit aufnehmen wird, soll das internationale Logistikunternehmen näher an seine Kunden auf der iberischen Halbinsel heranführen.Spanien rangiert beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf Platz 6 der größten Volkswirtschaften in der Europäischen Union, wobei das Logistiksegment 10 Prozent des BIP ausmacht.„Die Entscheidung, ein Büro in Barcelona zu eröffnen, wurde durch die Nachfrage unserer bestehenden Kunden in der Region ausgelöst“, erklärt Oriol Asturgo, Geschäftsführer von cargo-partner in Spanien.

