cargo-partner festigt seine Position in Fernost

In der ersten Jahreshälfte 2022 hat cargo-partner sein Netzwerk von Büro- und Lagerstandorten in China vergrößert und neue Schienen- und Straßentransport-Services von China nach Europa und Zentralasien eingeführt.Seit der Eröffnung seines ersten Büros in China im Jahr 2004, hat der Logistikanbieter seine Präsenz im Land kontinuierlich ausgebaut.Im Jänner 2022 erweiterte das Unternehmen seine Niederlassung in Peking und eröffnete ein neues Lager in Kunshan in der Nähe von Shanghai.Mit der Anmietung von 5.300 m² Lagerfläche hat cargo-partner weitere Schritte unternommen, um sein Kontraktlogistik-Netzwerk zu erweitern und den Markt in Kunshan mit seiner starken Elektronikindustrie zu bedienen, in der das Unternehmen großes Wachstumspotenzial sieht.

