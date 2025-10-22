Anzeige

Logistiker cargo-partner feiert 25-Jahr-Jubiläum in Rumänien

22.10.2025

Der 2000 dort gegründete Standort hat einen maßgeblichen Beitrag zum starken Netzwerk des Logistikers in Mittelost- und Südosteuropa beigetragen.

Logistiker cargo-partner feiert 25-Jahr-Jubiläum in Rumänien Bild: cargo-partner
Der Logistikdienstleister cargo-partner, 1983 in Österreich gegründet, begann schon in den frühen 1990er-Jahren, seine kommerziellen Aktivitäten über Wien hinaus auszubauen.Den Ausschlag dafür gab der wachsende regionale Handel nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.Seit dem Jahr 2000 ist die Präsenz des Unternehmens in Rumänien eine tragende Säule des regionalen Erfolgs.Die Niederlassung dort hat einen maßgeblichen Beitrag zum starken Netzwerk von cargo-partner in Mittelost- und Südosteuropa beigetragen.„Das war auch ein entscheidender Faktor für unsere Integration in die Nippon Express Group (NX Group).

Prangl schickt Mobilfunkmast auf „Himmelfahrt“

Die Kran-Spezialfirma hat eine Sendeanlage im Turm der Pfarrkirche Übelbach modernisiert. Platznot dort war Herausforderung, aber kein Hindernis.

21.10.2025

Ceva Logistics mit neuem Angebot zum CO₂-Sparen

Minus 25, minus 50, oder minus 80 Prozent: Drei Dekarbonisierungsstufen sind nun für die Straßentransporte in Europa verfügbar.

20.10.2025

Felbermayr wuchtet 1.300 Tonnen quer durch Wien

Damit eine Tunnelvortriebsmaschine ihre Arbeit am neuen U-Bahn-Bauabschnitt aufnehmen konnte, musste sie zerlegt, verladen und an der Oberfläche transportiert werden.

17.10.2025
