Logistiker cargo-partner feiert 25-Jahr-Jubiläum in Rumänien

Der Logistikdienstleister cargo-partner, 1983 in Österreich gegründet, begann schon in den frühen 1990er-Jahren, seine kommerziellen Aktivitäten über Wien hinaus auszubauen.Den Ausschlag dafür gab der wachsende regionale Handel nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.Seit dem Jahr 2000 ist die Präsenz des Unternehmens in Rumänien eine tragende Säule des regionalen Erfolgs.Die Niederlassung dort hat einen maßgeblichen Beitrag zum starken Netzwerk von cargo-partner in Mittelost- und Südosteuropa beigetragen.„Das war auch ein entscheidender Faktor für unsere Integration in die Nippon Express Group (NX Group).