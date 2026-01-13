Cargo-Center-Graz Logistik holt sich Contargo an Bord

Der Einstieg des Container-Logistikers bei der Grazer Plattform ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.

Mit Wirkung zum 1.Jänner 2026 hat das Container-Hinterlandlogistik-Netzwerk Contargo 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Cargo-Center-Graz Logistik GmbH (CCGL) übernommen.Damit streckt Contargo seine Fühler zu den Adriahäfen aus, während CCGL über die Schiene Zugang zu den Terminals des Logistikunternehmens erhält.Die Drehscheibe Graz soll noch in diesem Jahr per Bahn an das Contargo-Netzwerk angebunden werden, zunächst in der Region Frankfurt-Wörth.Kunden profitieren dadurch von einem direkten, nachhaltigen Bahnanschluss zu den Adriahäfen und den Märkten Südosteuropas.