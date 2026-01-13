Cargo-Center-Graz Logistik holt sich Contargo an Bord

13.01.2026

Der Einstieg des Container-Logistikers bei der Grazer Plattform ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.

Cargo-Center-Graz Logistik holt sich Contargo an Bord Bild: CCG / Von links: Robert Brugger (CCGL), Andreas Mager (Contargo)
Mit Wirkung zum 1.Jänner 2026 hat das Container-Hinterlandlogistik-Netzwerk Contargo 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Cargo-Center-Graz Logistik GmbH (CCGL) übernommen.Damit streckt Contargo seine Fühler zu den Adriahäfen aus, während CCGL über die Schiene Zugang zu den Terminals des Logistikunternehmens erhält.Die Drehscheibe Graz soll noch in diesem Jahr per Bahn an das Contargo-Netzwerk angebunden werden, zunächst in der Region Frankfurt-Wörth.Kunden profitieren dadurch von einem direkten, nachhaltigen Bahnanschluss zu den Adriahäfen und den Märkten Südosteuropas.

Auch interessant

Bahn frei für Vectron Dual Mode mit ETCS in Österreich

Erste zugelassene Fahrzeuge wurden an den österreichischen Bahnbetreiber Stern & Hafferl Verkehr übergeben.

13.01.2026

Lokomotion: Ruby van der Sluis neue Allein-Geschäftsführerin

Das Unternehmen zählt zu den führenden Traktionären im alpenquerenden Schienengüterverkehr auf der Brenner- und Tauernachse.

12.01.2026

Rail Cargo Group startet 2026 mit neuen TransFER-Zügen

Die ÖBB-Güterverkehrstochter erweitert ihr Netzwerk in Europa um zwei zusätzliche Angebote mit festen Fahrplänen.

09.01.2026
