Car Carrier der nächsten Generation für Neptune Lines

Die Neptune Lines hat zwei Schiffe der nächsten Generation in Auftrag gegeben, die speziell für den Kurzstreckenseeverkehr konzipiert sind.Gebaut werden die 4.200 CEU DF PCTC-Schiffe in der Werft Fujian Mawei in China; die Auslieferung der beiden soll im Jahr 2026 erfolgen.Bei den Neubauten handelt es sich um die ersten beiden einer neuen Serie, welche die Strategie von Neptune widerspiegelt: Ausbau der Flotte in den kommenden zehn Jahren, Erhöhung der Frachtkapazität um 36 Prozent gegenüber den derzeitigen Schiffen der Kernflotte und Reduktion der Emissionen. Beide Schiffe verfügen über hybride Energiesysteme, die so konzipiert und konstruiert sind, dass sie mit Hilfe von Batterien Spitzenstrom liefern können.

